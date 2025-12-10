Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan emniyet mensupları Bitlis'te anıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan meslektaşlarını andı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte görev yapan çevik kuvvet polislerinin 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan emniyet mensuplarını anmak amacıyla video hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen kahramanlar içimizde, sonsuza kadar bizimle. Emanetleri emin ellerde. Vatan uğruna can veren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu kapsamda, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından, şehitlerimiz anısına kar yağışı altında icra edilen eğitim ve şınav görüntülerinden oluşan anma videosu hazırlanmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırası, yüreklerimizde ve görev şuurumuzda ilelebet yaşayacaktır."