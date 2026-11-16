Beşiktaş saldırısı soruşturmasında Oğuzhan Kalkan'ı örgütün öldürdüğü ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından başlatılan soruşturmada, aynı suç örgütü üyelerinin Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan Oğuzhan Kalkan'ı da öldürdükleri ortaya çıktı. Yasadışı bahisten elde edilen 1 milyon doların kaybolduğu ve Kalkan'ın sorumlu tutulduğu, bu nedenle Gürcistan'dan çağırılıp başından silahla vurulup öldürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Cinayet öncesinde tetikçilerin Şişli'de bir gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği de ortaya çıktı.

Kasım ayı başında İstanbul genelinde peş peşe yaşanan gasp, haraç ve cinayet olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Beyoğlu Sütlüce'de 3 Kasım'da çalıntı bir araç bulundu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sokakta bulunan çalıntı ve sahte plakalı araçta yaptıkları incelemede kürek ve çizme buldu. Ekipler konuyla ilgili araştırmaları derinleştirdi.

Daha sonra 6 Kasım'da Beşiktaş ve 8 Kasım'da Eyüpsultan'da iki ayrı ev kurşunlandı. Konuyu araştıran Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanından para istendiği ve paranın ödenmemesi üzerine iş insanının yakınlarına ait evlerin kurşunlandığını tespit etti. Örgüt üyeleri daha sonra Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanının sahibinden de para ve silah istedi. Bu isteğin karşılanmaması üzerine 11 Kasım'da Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanı Yenay Z. Ve Musa O. tarafından kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Mekan sahibi konuyu polise bildirmeden kendisini tehdit eden yurt dışı bağlantılı örgüt liderini aradı. Bir yandan da 3 kişi çağırarak mekanın güvenliğini artırdı. Görüşmenin ardından mekanı kurşunlayan örgüt üyeleri aynı mekana motosikletle gelerek yeniden silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateşte mekanın önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut Andık'ın kafasına kurşun isabet etti. Andık saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

KURUÇEŞME SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri önce olayı gerçekleştiren şüphelileri daha sonra da mekan sahibi dahil 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmaya dahil olan Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri sonucunda, örgüt üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki bir evde saklandığı tespit edildi.

HALIYA SARILI CESET BULUNDU

13 Kasım Perşembe günü Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede kadavra köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı. Arama sonucunda halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

GÜRCİSTAN'DAN KAYIP 1 MİLYON DOLAR OLAYINI KONUŞMAK İÇİN GELDİ

Yapılan incelemede cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Araştırmalarda, Kalkan'ın yasadışı bahis örgütünün finans işleriyle ilgilendiği ve örgütün 1 milyon dolarının kayıp olduğu bu kayıptan da Oğuzhan Kalkan'ı sorumlu tuttuğu öğrenildi. Bu konuyu görüşmek üzere çetenin Kalkan'ı Türkiye'ye çağırdığı, Kalkan'ın da 2 Kasım'da Gürcistan'dan bu eve geldiği belirlendi. Oğuzhan Kalkan'ın Türkiye'ye gelirken ailesine 'Beni aramayın. Bir konuyu görüşmek için Türkiye'ye geliyorum' dediği öğrenildi. Kalkan'ın Sütlüce'deki eve geldikten sonra örgüt üyeleri tarafından kafasına silahla ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ ORMANLIK ALANA GÖTÜRECEKLERDİ

3 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan çalıntı aracın Oğuzhan Kalkan'ın cesedini ormanlık alana gömmek üzere hazır bekletildiği ancak Beşiktaş'ta Umut Andık'ı öldüren şüphelilerin cesedi gömemedikleri anlaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN BASKIN ÖNCESİ BİR MEKANDA EĞLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin iş yerine silahlı saldırı yapmadan önce bir mekana giderek eğlendikleri daha sonra da Kuruçeşme'deki eğlence mekanını kurşunladıkları belirlendi. Konuyla ilgili yakalanan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.14'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 kişi serbest bırakılırken, diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı