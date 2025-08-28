Berlin'de Filistin'e Destek Eylemine Sert Polis Müdahalesi

Almanya'nın Berlin kentinde, Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto eden 200 kişilik grup, dövizler ve sloganlarla eylem yaptı. Gösteri sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandı ve 8 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek eylemine katılanlara sert şekilde müdahale etti.

Başkentin Hackescher Markt bölgesinde, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek, gazetecilerin öldürülmesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yaklaşık 200 Filistin destekçisi bir araya geldi.

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze'de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı.

Berlin polisi Filistin'e destek eylemine sert müdahale etti. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis bir kadın göstericiyi yumrukladı ve 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
