Berlin'de Filistin Destekçileri, Başbakanlık Binasına Kırmızı Boya Sürdü

Berlin'de Filistin Destekçileri, Başbakanlık Binasına Kırmızı Boya Sürdü
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Almanya'nın Berlin kentinde Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve Almanya'nın İsrail'e yaptığı askeri desteği protesto amacıyla Başbakanlık binasının ön cephesine kırmızı boya sürdü. Aktivistler gözaltına alındı ve eylemleri sırasında Almanya'nın silah tedarikine son verilmesi çağrısında bulundular.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etmek için Başbakanlık binasının ön cephesine kırmızı boya sürdü.

"Yeni Kuşak (Neue Generation)" adlı oluşuma bağlı "Palestine Rising" grubu destekçisi iki aktivist, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Binanın ön cephesine kırmızı boya süren aktivistler daha sonra gözaltına alındı.

Yeni Kuşak'tan yapılan açıklamada, aktivistlerin gerçekleştirdikleri boyalı eylemle Gazze'deki soykırıma dikkati çektiği ve Almanya'nın "suç ortaklığına" son vermesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki şiddete yönelik artan eleştirilere rağmen Almanya'nın İsrail'e milyonlarca avro değerinde silah ihraç etmeye devam ettiğine işaret edildi.

"Alman yönetiminin ellerinde kan var." ifadesine yer verilen açıklamada, Almanya'nın silah tedarik etmeye devam ederek bu ve gelecekteki suçlara dahil olduğu kaydedildi.

Eylemcilerden Fabian Beese, Gazze Şeridi'nde her gün insanların öldüğünü görmenin yüreğini parçaladığını belirterek, "Hükümetimizin bunu desteklemesi beni şaşkın bırakıyor. Acıların her geçen gün artmasına rağmen Almanya silah tedarik etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Beese, "Silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Hiçbir Alman parası ve hiçbir Alman silahı daha fazla acıya neden olmamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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