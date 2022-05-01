(BERLİN)- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması - Haberler

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(BERLİN)- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Tosun - Güncel
 - Güncelleme:

- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Dünya'nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentte polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Tosun - Güncel

1 Mayıs, Almanya, Berlin, Güncel, Haberler

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