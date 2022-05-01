(BERLİN)- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Mahmut Tosun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
- Almanya'da 1 Mayıs kutlaması
BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Dünya'nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentte polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı / Mahmut Tosun - Güncel