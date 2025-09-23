Berhan Şimşek'ten CHP Yönetimine Sert Eleştiriler

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'i, Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasında ziyaret etti.

Şimşek, ziyaretin ardından il başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, bu binanın içerisinde onlarca çalışmalara ve basın toplantısına katıldığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP Genel Merkezi'ne tepki gösteren Şimşek, şunları söyledi:

"Bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa genel merkezdir. Mutlak geliyor, kayyum geliyor, çağrı heyeti geliyor. Partiyi yıprattılar. 38. olağan kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan. Bunu ben söylemiyorum, bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum, bu partiyi mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizlerinden, kifayetsizliklerinden oldu. Ben o kurultayda aday oldum, 92 imza aldım."

Şimşek, CHP İl Başkanlığı binasında emeklerinin olduğunu ifade ederek, "Bu binada terimiz var bizim, emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yazıyordu. Partiyi pavyona düşürdük, adliye koridorlarına düşürdük, şimdi ise şu anda partilileri birbirine düşürme noktasına geldik." ifadelerini kullandı.

Partisinde tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini, bu nedenle aday olamadığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Hani hak, hukuk, adalet, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hani partide iç cepheyi büyütecektik. Diyorlar ki '31 Mart'tan önce bu partiye emek veren kimse yoktu, biz geldik 3 ayda burnumuzu oynattık yüzde 37 oy aldık.' Ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum, bıraktığımda 68 kiloydum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım. 'Değişelim, geliştirelim.' Neyle değiştireceğiz, partiyi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar partiyi gençleştirmedi, bu arkadaşlar partiyi çocuklaştırdı. Ekrem İmamoğlu içeri girdiğinde arkadaşları itirafçı oldu ki dışarı çıksın. Niye? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kurulursa böyle olur."

Şimşek, CHP için mesleğini, işini, hayatını bıraktığını kaydederek, "Ya hep beraber, ya hiç birimiz ha. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor." ifadesini kullandı.