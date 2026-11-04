Bergusi, Filistin meselesinin Cumhuriyetçilerin Kongre kaybında rol oynadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD'deki ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki çoğunluğu, rakibi Demokrat Parti karşısında kaybetmesinde "Filistin meselesinin güçlü şekilde rol oynadığını" belirtti.

Bergusi yaptığı yazılı açıklamada, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiğini gösteren sonuçları değerlendirdi.

Filistinli lider, seçim sonuçlarının, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla kurduğu ittifakın sonuçlarını yansıttığını ifade etti.

Bergusi, seçim sonuçlarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ile işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarına gerekçe gösterilmesinin yarattığı tepkileri de yansıttığını belirtti.

ABD'nin Körfez bölgesinde başlattığını savunduğu savaşın ekonomik etkileri, İran'ın hedef alınması ve bu gelişmelerin bölge ülkeleri ile küresel ekonomiye verdiği zararların da seçim sonuçlarında belirleyici olduğunu öne süren Bergusi, "Filistin meselesi, ABD'nin farklı bölgelerindeki seçimlerde güçlü biçimde öne çıktı." dedi.

Bergusi, Filistin meselesinin ABD toplumunun geniş kesimleri tarafından ortak bir insani mesele olarak görüldüğünü belirterek, Filistin halkının haklı mücadelesine yönelik kamuoyu desteğinin benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını ifade etti.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu ele geçirdi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde ederken valilik yarışlarını da önde götürüyor.

Georgia, Iowa, Texas, Ohio ve Nevada'yı Cumhuriyetçilerden alan Demokratlar, böylelikle 16 yıl aradan sonra ilk kez ülke genelindeki valiliklerin çoğunluğunu almış oldu.

Bu eyaletler arasında en dikkati çekenlerden biri Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Texas oldu. Demokratlar, bu eyalette Senatonun yanı sıra valilik yarışından da galip çıktı.

ABD Temsilciler Meclisinde halihazırda görev yapan Müslüman üyeler Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon ve Andre Carson yapılan seçimlerde koltuklarını koruyarak 2 yıl daha Kongrede görev yapmaya hak kazandı.

New Jersey'den aday olan, 2024'te Gazze'deki Avrupa Hastanesinde gönüllü doktorluk yapan ve ateşkes çağrılarıyla öne çıkan Adam Hamawy de seçimlerde galip çıkarken, Darializa Avila Chevalier ve Aisha Wahab da Müslüman adaylar arasında yer alıyor.

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında da Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yendi.

Kaynak: AA