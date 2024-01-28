Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşerken, uzun zamandır kar yağışı bekleyen İstanbullular da sonunda muradına eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışının bu gece saatlerinde etkili olması ve pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BU GECE ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

PAZARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR GEÇİŞLER YAŞANACAK

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

31 OCAK'A KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

ANKARA GÜNE KARLA UYANDI

Öte yandan Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.