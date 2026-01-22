Haberler

Çay demlemek için ateşe benzin döken fırıncı: Son anda kurtuldum

Adana'da çay demlemek için yaktığı ateşi harlamak amacıyla benzin döken fırıncı Abit Yüksel, alevlerin üzerindeki kıyafetini yakmasına rağmen yara almadan kurtuldu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da çay demlemek için yaktığı ateşi harlamak için benzin döken fırıncı Abit Yüksel (40), "Bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanmaktan son anda kurtuldum" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncı Abit Yüksel, iş yerine gelen müşterilerine ikram etmek için çay demlemek istedi. Yüksel, yaktığı ateşi harlamak için motosikletinin deposundan aldığı benzini ateşe döktü. Bu sırada alev bir anda parladı ve Yüksel'in kıyafeti yandı. Üzerindeki ceketi çıkarıp, söndüren Yüksel'i alevlerden kurtulma mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR KILIM BİLE YANMADI'

Yara almadan kurtulan Yüksel, "Ateşi canlandırmak için benzini döktüm, bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanımdakiler yardım etti, yanmaktan son anda kurtuldum. Olayda bir kılım bile yanmadı. Çocuğuma çakmakla yakmasını söyledim, yakamayınca ben de benzinle yakmaya çalıştım. Bundan sonra çay demlerken daha dikkatli olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

