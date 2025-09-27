Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali, Fethiye'de 12. Kez Yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez anısına düzenlenen klasik müzik festivali, genç yetenekleri bir araya getirerek sahne aldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 12'ncisi gerçekleştirildi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla dün Benyamin Sönmez Parkı'nda başlayan festivalin ikinci gününde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda çeşitli konserler verildi.
Festival sunucusu Nursel Ardıç yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'in kısa sürede kazandığı büyük başarıların genç ruhlara örnek olduğunu söyledi.
Festivalin Benyamin'in yeteneklerini gençlerle buluşturmayı hedeflediğini belirten Ardıç, "Onların yeteneklerini keşfetmeyi ve müziğin birleştirici gücünü gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor." dedi.
Daha sonra antik tiyatroda, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu konser verdi.
Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere zengin repertuvarıyla müzikseverlere hitap etti.