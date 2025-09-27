Haberler

Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali, Fethiye'de 12. Kez Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez anısına düzenlenen klasik müzik festivali, genç yetenekleri bir araya getirerek sahne aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 12'ncisi gerçekleştirildi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla dün Benyamin Sönmez Parkı'nda başlayan festivalin ikinci gününde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda çeşitli konserler verildi.

Festival sunucusu Nursel Ardıç yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'in kısa sürede kazandığı büyük başarıların genç ruhlara örnek olduğunu söyledi.

Festivalin Benyamin'in yeteneklerini gençlerle buluşturmayı hedeflediğini belirten Ardıç, "Onların yeteneklerini keşfetmeyi ve müziğin birleştirici gücünü gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor." dedi.

Daha sonra antik tiyatroda, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu konser verdi.

Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere zengin repertuvarıyla müzikseverlere hitap etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi

Galatasaray maçı öncesi dünya devinde hüsran
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.