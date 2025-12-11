Haberler

Benin'deki darbe girişiminin lideri Togo'ya kaçtı

Güncelleme:
Benin'de 7 Aralık'ta gerçekleştirilen darbe girişiminin lideri Yarbay Pascal Tigri'nin, olayın bastırılmasının ardından komşu ülke Togo'ya kaçtığı belirtiliyor. Hükümet, Tigri'nin iadesi için girişimlerde bulunacak.

Benin'de 7 Aralık'ta engellenen darbe girişiminin lideri Yarbay Pascal Tigri'nin, komşu ülke Togo'ya kaçtığı belirtildi.

BBC'nin Beninli bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Tigri, darbe girişiminin bastırılması sonrasında Togo'ya kaçtı.

İsmi açıklanmayan yetkili, Tigri'nin Benin'e iadesi için girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Benin'deki askeri darbe girişimi

Benin'de 7 Aralık'ta kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.

Darbenin bastırılmasında Benin'in Nijerya'dan askeri destek talep ettiği ve bunun üzerine Nijerya'nın da hava ve karadan darbecilerin bulunduğu askeri üs ve etrafında operasyon düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Nijerya'nın operasyonuna Fildişi Sahili ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da destek vermişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
