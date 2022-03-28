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Belvedere Şan Yarışması'nın Türkiye elemeleri yapıldı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Belvedere Şan Yarışması'nın Türkiye elemeleri yapıldı

Dünyaca ünlü sanatçıların keşfedilmesini sağlayan Belvedere Şan Yarışması'nın Türkiye elemelerini kazanan isimler belli oldu.

Dünyaca ünlü sanatçıların keşfedilmesini sağlayan Belvedere Şan Yarışması'nın Türkiye elemelerini kazanan isimler belli oldu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşen finalde sahneye çıkan yarışmacılardan İpek Zehra Evre, Ceren Aydın, Marina Shakhdinarova ve Berk Dalkılıç, Letonya'da gerçekleşecek finale gitmeye hak kazandı.

Finalist İpek Zehra Evre, Beşiktaş Rotary Kulübü tarafından verilen bariton Sedat Öztoprak özel ödülünün de sahibi oldu. Öztoprak yarışmada sunulan barkovizyon gösterisiyle anıldı.

Yarışmanın Türkiye elemelerindeki jüride, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Sanat Yönetmeni ve Müdürü Suat Arıkan, İDOB eski baş rejisörü Aytaç Manizade, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ve Alman besteci, orkestra şefi Jury Everhartz yer aldı.

Konserde yarışmacılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Kadıköy Belediyesi, Ceren Aydın, Letonya, Türkiye, Güncel, Haberler

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