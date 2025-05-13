Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Türkiye'de Seyirciyle Buluşuyor

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", dünya festivallerindeki gösterimlerin ardından Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolünü Ecem Uzun'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Şehsuvar Aktaş ve Aslı İçözü yer alıyor.

Dünya prömiyerini 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü", "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "Cahide Sonku Ödülü"ne, 12. Boğaziçi Film Festivali'nde ise "En İyi Senaryo" ve "FİYAB En İyi Yapımcı" ödüllerine değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezinin desteğiyle hayata geçen yapım, Anadolu kasabasından Kosova'ya doğru büyük hayallerle yola çıkan Gülizar'ın hayatına odaklanıyor.

Umutla başlayan ancak karşılaştığı zorluklarla yön değiştiren bu yolculuk, izleyiciye bir kadının yeniden ayağa kalkma mücadelesini güçlü bir anlatımla aktarıyor. Film ayrıca masalsı düşlerle örülmüş bir dünyanın nasıl kırılabileceğini ve buna rağmen insanın içindeki ışığı nasıl yeniden yakabileceğini gözler önüne seriyor.