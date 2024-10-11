Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi Altın Portakal'da Prömiyer Yapıyor

YÖNETMEN Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metraj filmi 'Gülizar', 49'uncu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini, 72'nci San Sebastian Film Festivali'nde Avrupa prömiyerini yaptıktan sonra Türkiye prömiyerini Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Yönetmen Bayrak, "Kadın bir yönetmen olarak bir kadının hikayesini anlatmak, çok olağan bir durum. Perdede kadınların görünürlüğünü önemsiyorum" dedi.

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın, üniversitede yüksek lisans eğitimi sırasında hocasının kendisine ilettiği hikayeyi pandemi sürecinde senaryolaştırdığı 'Gülizar' filmi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışıyor. Bayrak'ın 2019 yılında başladığı senaryo yazım sürecinin tamamlanmasıyla 2022 yılında çekimlere başlandı. Türkiye ile Kosova'da çekimleri tamamlanan film, yönetmen Bayrak'ın da ilk uzun metraj filmi oldu. Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın hikayesini anlatan film, dünya prömiyerini Kanada'da düzenlenen 49'ncu Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini 72'nci San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Türkiye prömiyerini de Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirerek seyirciyle buluştu.

5 YILLIK SERÜVEN

Altın Portakal Film Festivali'nde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Belkıs Bayrak, "Üniversitede yüksek lisans eğitimim sırasında hocamın bana ilettiği hikayeyi değiştirmemle başladı. Pandemi sürecinde senaryo yazımıyla ilgilendik. Pandemi sonrasında da çekimlerine başladığımız 5 yıllık bir serüven. Dünya prömiyerini Kanada'da yapmak muazzam, İspanya'daki San Sebastian'da gösterilmek muhteşem, hepsinin kendine ait heyecanları var. Altın Portakal'da Türkiye prömiyeri yapmak, çok başka bir duyguymuş. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye izleyicisiyle buluşmak mükemmel" dedi.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE KOSOVA'DA

Çekimlerin Türkiye ve Kosova'da yapıldığını belirten Bayrak, "Zorlu koşullara rağmen planladığımız şekilde ilerledik. 2 sene oyuncu arayışım vardı. Ecem'in oyunculuğunu görünce Gülizar'ın o olduğunu hissettim. 1 gün içerisinde konuştuk ve anlaştık. Emre karakterini oynayacak kişiyi arama süreci biraz uzun oldu. Beklenen bir oyunculuk metodu vardı ancak onun dışında bir şey istiyordum. Oynamalarını istediğim 1 sahne oldu ve o sahnede filme en yakın hayal ettiğim oyunculuğu Bekir Behrem oynadı" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN BİR DURUM'

Kadınların hikayelerinin daha fazla anlatılması gerektiğini söyleyen Bayrak, "Niye bu zamana kadar kadınları perdede izlemedik, niye bu zamana kadar bu hikayelere tanık olmadık. Aslında bu olması gereken bir şey. Sürdürülmesi gereken bir durum. Türkiye özelinde üzerine daha çok film yapılması, daha çok bu konular üzerine tartışma alanı oluşturulması gereken bir durum. Kadın bir yönetmen olarak bir kadının hikayesini anlatmak, çok olağan bir durum. Perdede kadınların görünürlüğünü önemsiyorum" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,