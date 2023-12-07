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Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde 1264 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda 1.264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonlarında 1264 şüpheli gözaltına alındı.

1264 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

"73 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;

  • 787 Ruhsatsız Tabanca,
  • 38 Uzun Namlulu Tüfek
  • 51 Kurusıkı Tabanca
  • 162 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
  • 1038 Silah ele geçirildi.
  • 1264 Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında

787 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

  • #İstanbul'da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Şanlıurfa'da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Adana'da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #İzmir'de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • #Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN: RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK!"
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Nebil İmben :

Devamının gelmesini dilerim.

Yanıtla013
sade vatandaş:

bazen araçlarda sopa ve demir çubukların olduğuna şahit oluyorum silah gibi bunlarıda bulundurmak tehlikeli ve sakıncalı öfke anında insanın sonradan pişman olacağı telafisi mümkün olmayan bir davranışta bulunmasına neden olabilir

Yanıtla111
albatros :

dikkat edin yakalananların çoğunun eski suç işleri bakanıyla resmi var. oturduğu yerde kuduruyordur şimdi :)))

Yanıtla212
İsmail AYAYDIN:

Harikasınız bu ülke teksas değil silahı takan kendini bi halt zannediyor silahlara erişimde kısıtlanmalı bu ülkede güvenlik güçlerimiz zaten mevcut silah taşımakta neymiş

Yanıtla117
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