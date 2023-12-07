Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde 1264 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda 1.264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonlarında 1264 şüpheli gözaltına alındı.

1264 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

"73 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;

787 Ruhsatsız Tabanca,

38 Uzun Namlulu Tüfek

51 Kurusıkı Tabanca

162 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

1038 Silah ele geçirildi.

1264 Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

787 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;