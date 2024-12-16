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Belgin Taş, İşten Çıkarılmasını Protesto Etti

Belgin Taş, İşten Çıkarılmasını Protesto Etti
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Kartal Belediyesinde işten çıkarılan Belgin Taş, tazminatsız işten çıkarılmasına karşı her pazartesi belediye binası önünde eylem yapıyor. 11 yıllık emeğinin gasbedildiğini belirten Taş, CHP ve sendika yönetimlerini hukuksuzluk karşısında sesiz kalmakla eleştirdi.

Kartal Belediyesinde işten çıkarılan Belgin Taş, kararı protesto etmek amacıyla belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Belgin Taş, Kartal Belediyesinden 14 Kasım'da iş akdi feshedilerek tazminatsız işten çıkarılmasını protesto etmek için her pazartesi belediye önünde eylem yapıyor.

Kendisine destek veren arkadaşlarıyla belediye binası önüne gelen Taş, "İşimi geri istiyorum, Kartal Belediye işçisi Belgin Taş" yazılı pankart açtı.

Taş, burada yaptığı açıklamada, 11 yıllık emeğinin, alın terinin ve haklarının gasbedilmesine karşı mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Kartal Belediyesindeki grev sürecinde CHP'li bir meclis üyesinin grev kırıcılığı yaparak mahallesinde çöp toplaması üzerine yaşadığı tartışma sonrası işten atıldığını söyleyen Taş, "Hakkını aradığı için bir kadın işçinin hukuksuz bir şekilde cezalandırılması, emeğe ve kadın mücadelesine saldırıdır. Ancak buradaki asıl mesele, bu duruma göz yuman, sessiz kalan ve böylece bu hukuksuzluğa ortak olanlardır. Cumhuriyet Halk Partisinin Kartal İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları, İl Başkanlığı ve tüm yönetim kademeleri bu haksızlık karşısında sessiz kalmayı tercih etmiştir." diye konuştu.

Taş, yalnız bırakılmasının, CHP'nin "kadın hakları savunuculuğu" ve "emek mücadelesi" söylemleriyle çeliştiğini ifade etti.

Sendikanın da hakkını savunmadığını dile getiren Taş, şu görüşleri dile getirdi:

"Sendika yönetimi, açıkça işçiyi yalnız bırakmış, mücadeleyi desteklemek yerine sessizliğiyle adaletsizliğe ortak olmuştur. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Bu tavır, kadın emeğine saldırıdır, işçi mücadelesine ihanettir. Kartal Belediyesi yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisinin yerel ve il kademeleri, DİSK Genel-İş 4 No'lu Şube yönetimi, bu hukuksuzluğun birer parçasıdır."

Taş, CHP ve sendika yönetimine şöyle seslendi:

"Eğer gerçekten kadınların ve işçilerin yanında olduğunuzu iddia ediyorsanız, bu hukuksuzluk karşısında derhal harekete geçin. Aksi takdirde, kadın hakları ve emeğin savunucusu olduğunuz yönündeki söylemlerinizin tamamen boş olduğu daha fazla ortaya çıkacaktır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Haklarımı savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Haksızlığa karşı boyun eğen değil, direnen bir kadın işçi olarak emeğin ve onurun yanında duran herkesi bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum."

Belgin Taş, işine dönünceye kadar mücadelesine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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