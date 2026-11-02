Belfast'tan Tokyo'ya bu hafta müzik, sanat ve film festivalleri düzenlenecek

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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta müzik festivallerinden sanat fuarlarına, opera temsillerinden sinema gösterimlerine kadar birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Iceland Airwaves Müzik Festivali, 5-7 Kasım'da müzikseverleri ağırlayacak. Festivalin 3 gün sürecek programında Shygirl, Dadi Freyr ve The Streets'in yanı sıra farklı ülkelerden 100'ün üzerinde sanatçı ve müzisyen yer alacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2-8 Kasım'da düzenlenen Pitchfork Music Festival London, The Avalanches, Noname, Tortoise, Hania Rani, Aja Monet ve The Radio Dept. gibi isimleri ağırlayacak.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Le Guess Who? festivali, 5-8 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak. Programında farklı müzik türlerinden sanatçı ve gruplara yer veren festivalde Ana Roxanne, Juana Molina, Grouper, Bill Orcutt ve Kelsey Lu da sahne alacak. Festival kapsamında 6 Kasım'da müzik ve kültür alanındaki çalışmalara odaklanan Sound & Culture Summit de düzenlenecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Jazz Fest Sarajevo, 4-7 Kasım'da caz müzisyenlerini bir araya getirecek. Festivalde Makedonya Ulusal Caz Orkestrası, Alfredo Rodríguez Band, Patricia Brennan Septet, Moses Yoofee Trio ve Harold Lopez-Nussa Trio'nun konserleri bulunuyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Dublin Book Festival, 4-8 Kasım'da edebiyatseverleri konuk edecek. Festival, 200'ün üzerinde yazar, çizer, şair ve müzisyeni, söyleşi, panel, kitap tanıtımı ve atölye etkinliklerinde bir araya getirecek.

Opera ve sahne sanatları

İtalya'nın Milano kentindeki Teatro alla Scala'da Charles Gounod'nun "Faust" operası 3, 5 ve 8 Kasım'da sahnelenecek. Daniele Rustioni'nin yöneteceği eserin rejisini Johannes Erath üstleniyor.

İngiltere'deki Glyndebourne Opera'da Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operası 3, 6 ve 8 Kasım'da, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operası 2 ve 7 Kasım'da, Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi ise 4 Kasım'da seslendirilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Palais Garnier'de "Inner Landscapes" adlı bale programı, 2-7 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Jean-Christophe Maillot, William Forsythe ve Aszure Barton'ın koreografilerinden oluşan programda üç çağdaş bale eseri sahnelenecek.

Sanat fuarları ve sergiler

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen PAN Amsterdam Sanat ve Antika Fuarı, 1-8 Kasım'da 39'uncu kez gerçekleştirilecek. Arkeolojik eserlerden Asya sanatına, fotoğraftan çağdaş sanata, antika mobilyalardan tasarım ürünlerine uzanan seçkinin yer aldığı fuarda uluslararası galeriler eserlerini sergileyecek.

ABD'nin New York kentindeki Salon Art + Design fuarı, 4-8 Kasım'da Park Avenue Armory'de düzenlenecek. Fuarda vintage, modern ve çağdaş tasarım ürünlerinin yanı sıra 20. yüzyıl sanat eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ART COLOGNE, 5-8 Kasım'da 59'uncu kez gerçekleştirilecek. Modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergileneceği fuar, 6-8 Kasım'da ziyaretçilere açık olacak.

Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen Lagos Art Week, 5-8 Kasım'da çeşitli sergi ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kentteki galeriler ve sanat mekanlarında gerçekleştirilecek programın yanı sıra ART X Lagos sanat fuarı da 7-8 Kasım'da düzenlenecek. Fuarda Afrika kıtasından ve diasporasından sanatçıların çalışmaları bir araya getirilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Art Week Tokyo, 4-8 Kasım'da sergiler, video gösterimleri, söyleşiler ve performanslarla sanatseverleri ağırlayacak. Program kapsamında AWT Focus ve AWT Video etkinliklerinin yanı sıra farklı müze ve galerilerde özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Film festivalleri

İngiltere'nin York kentinde düzenlenen Aesthetica Film Festivali, 4-8 Kasım'da 16. kez gerçekleştirilecek. Bağımsız sinemaya odaklanan festivalde farklı türlerde film gösterimlerinin yanı sıra sanal gerçeklik ve oyun çalışmaları, ustalık sınıfları, canlı performanslar ve söyleşiler düzenlenecek.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 32. Cenevre Uluslararası Film Festivali (GIFF), 8 Kasım'a kadar sinemaseverlerle buluşacak. Uzun metrajlı filmler, diziler ve dijital sanat çalışmalarının yer aldığı festivalde sanal gerçeklik eserleri ve etkileşimli enstalasyonlar da izleyiciye sunulacak. Festivalin bu yılki konukları arasında yönetmen Mira Nair de bulunuyor.

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff kentinde düzenlenen 51. Banff Dağ Filmleri ve Kitap Festivali, 8 Kasım'da sona erecek. Dağcılık, doğa ve keşif temalı filmlere odaklanan festivalin programında 16 ülkeden 83 film yer alıyor. Etkinlik kapsamında söyleşiler, sergiler ve kitap etkinlikleri de düzenlenecek.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 64. Belfast Uluslararası Sanat Festivali, 8 Kasım'da sona erecek. Tiyatro, dans, müzik, görsel sanatlar ve edebiyat alanlarında 30 farklı mekanda 200'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin bu yılki programına ilk kez sürükleyici sanatlar bölümü de eklendi.

Sinemalar

ABD'de 6 Kasım'da aralarında yeni yapımların da bulunduğu filmler vizyona girecek.

Dr. Seuss'un aynı adlı çocuk kitabından uyarlanan animasyon filmi "The Cat in the Hat", Kuzey Amerika'da izleyiciyle buluşacak. Filmin baş karakterini Bill Hader seslendirirken oyuncu kadrosunda Quinta Brunson, Xochitl Gomez ve Matt Berry yer alıyor.

John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits'i buluşturan "Wild Horse Nine" ile Juliette Binoche ve Tom Courtenay'in başrollerini paylaştığı "Queen at Sea" de 6 Kasım'da vizyonda olacak filmler arasında.

Takashi Yamazaki'nin yönettiği Japon yapımı "Godzilla Minus Zero" 6 Kasım'da Kuzey Amerika'da gösterime girecek. Film, Japonya'da ise 3 Kasım'da vizyona girecek.

Kaynak: AA