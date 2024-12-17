Belen'de 'Kitap Günleri' Etkinliği Düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen 'Kitap Günleri' etkinliği, belediye salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, stantları gezerek ziyaretçilerle bir araya geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı.
Belen Kaymakamlığı koordinesinde organize edilen etkinlik, belediye salonunda düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, stantları gezdi.
Gün boyunca süren etkinlikte ziyaretçiler kitapları inceledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel