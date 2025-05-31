İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
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İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında 5 belediye başkanının da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı.

4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 30 kişi yakalandı.

PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Operasyonun ardından CHP, İstanbul'da olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve İBB grup yönetimi ile toplantı yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

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