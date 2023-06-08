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Belediye otobüsündeki kavga kamerada

Belediye otobüsündeki kavga kamerada

Güncel Haberler

Ankara'da, belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsündeki kavga kamerada

ANKARA'da, belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak- Ulus otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi kavga Ulus Güncel Haberler

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