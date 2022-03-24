Belediye işçisinden alkışlanacak hareket... Çamurlu ayakkabılarını çıkarttı, markette çorabıyla girdi
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Belediye işçisinden alkışlanacak hareket... Çamurlu ayakkabılarını çıkarttı, markette çorabıyla girdi Gaziantep'te belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ahmet Ataş'ın alışveriş için gireceği markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorabıyla girmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Belediye işçisinden alkışlanacak hareket... Çamurlu ayakkabılarını çıkarttı, markette çorabıyla girdi
GAZİANTEP - Gaziantep'te belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ahmet Ataş'ın alışveriş için gireceği markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorabıyla girmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'ndeki bir markette 21 Mart günü yaşandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ahmet Ataş, bölgedeki ağaçlandırma çalışmasının ardından markete geldi. Ağaçlandırma çalışmasında çamurla kaplanan ayakkabısını marketin önünde bırakan Ataş, markete çorabıyla girdi. Belediye işçisinin markette çorabıyla alışveriş yapması marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yürek ısıtan o anları güvenlik kamerası kaydetti.