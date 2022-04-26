Belediye ile büfeci mahkemelik oldu vatandaş ekmeksiz kaldı

Büfe işletmecisi Ali Muhammet Harmancı: "Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar"

ESKİŞEHİR Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait halk ekmek büfesinde işletmecilik yapan Ali Muhammet Harmancı 'belediyenin usulsüz' çalışmalarının olduğunu iddia ederek, durumu mahkemeye taşıdı. Açılan dava sonrasında kendisine ekmek ve süt ürünlerinin vermediğini ileri süren Ali Muhammet Harmancı "Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar" dedi.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan 4 numaralı halk ekmek büfesi günde 2 bin ile 2 bin 500 kadar ürün satarak mahalleliye ekmek, pide, yumurta, süt, peynir gibi ürünleri temin ediyordu. Büfe sahibi Ali Muhammet Harmancı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek büfeleri üzerinden yolsuzluk yaptığı iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıması sonrasında belediye yetkilileri Harmancı'dan büfeyi boşaltmasını istedi. Kasım ayının sonuna kadar devam eden sözleşmesinin bitmesini bekleyeceğini belirten Harmancı, bu teklifi reddetti. Çevre büfeler dahil şehirdeki tüm büfelere ekmek ve süt ürünleri verildiğini fakat kendisine türlü bahanelerle ürün verilmediğini ileri süren Harmancı, büfeyi açık tutarak gelen tüm müşterilere ürün getirilmediğini söylüyor. Belediye yetkilileri ile Ali Muhammet Harmancı arasında yaşanan bu gerginlik sonrasında ise vatandaşları mağdur olduğu iddia edildi. Ramazan ayında iftar için pide ve ekmek satılan, süt ürünleri satılan büfeye gelen yüzlerce kişi eli boş dönmek zorunda kaldı.

"Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar"

Belediye yetkililerinin kendisi ile olan şahsi sorununa karşılık yaptırımı hakkında konuşan Ali Muhammet Harmancı, vatandaşın mağdur edildiğini söyledi. Gün boyu gelen yüzlerce kişiyi geri çevirdiğini belirten Harmancı, "Ben belediyedeki zamanında bize çıkarılan usulsüz borçlardan dolayı kasa makbuzlarını, tahsilat makbuzlarını ve ekstralar üzerinden açıklarını buldum ve mahkemeye intikal ettirdim. Bu yolsuzluklardan dolayı şimdi ben şikayetçi olduğum için büfenin iptalini istediler. Büfeyi boşaltmamı istediler ama 30 Kasım 2022 tarihine kadar sözleşmem var. O süre zarfına kadar çıkmayacağımı belirttim. Ekmek dışında süt ürünü de göndermediler. Buradaki büfeden günde en az en az bin 500 ekmek alınıyor, vatandaşı mağdur ettiler. Yarın yine yollamayacaklar, sindirme sistemi uyguluyorlar ama ben yılmayacağım. Hiç bir ürün göndermediler neden göndermediklerini de söylemediler. Sipariş istiyorlar ben siparişi veriyorum yine gelmiyor. Diğer tüm büfelerin hepsinde süt ürünleri ve ekmek var tek burada yok. Şahsımla olan sorunları vatandaşa yansıtıyorlar. Usulsüzlüklerle ilgili bütün belgeler valilik kanalıyla defterdarlığa verildi. Sayıştay raporları var, şu anda mahkemeye intikal etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Mübarek günde olmaz"

Ucuza ekmek almak için büfeye gelen ve bugün ürün verilmediğini öğrenen İlhan Erkoca, mübarek günde yapılan davranışı kınadı. Ucuz ürün almak için geldiğini fakat kendisine seçenek bırakılmadan fırına gitmek zorunda kaldığını belirten Erkoca, şunları söyledi: "Bugün ekmek yok diyorlar, niye böyle oluyor biz de bilmiyoruz. Her gün alıyorduk buradan. Nereden alalım seçenek bırakmadılar. Bazı büfelere ekmek vermeleri bazı büfeler vermemeleri şu mübarek günde olmaz. Burası Cumartesi günü ana baba günü olur. Bir de Pazar var yazık günah yani."