Haberler

Nevşehir'de belediye çalışanı iş arkadaşını öldürdü

Nevşehir'de belediye çalışanı iş arkadaşını öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir belediye çalışanı, mesai arkadaşıyla çıkan tartışma sonucunda onu pompalı tüfekle vurdu. Olay yerinde yapılan incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa kasabasında, belediye çalışanı Aziz A. (48), mesai arkadaşı Sezgin Yaman'ı (46), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Belediyenin su işlerinde çalışan Sezgin Yaman ile aynı kurumda temizlik işçisi olarak çalışan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Aziz A. arasında bölgedeki bir su deposu yakınlarında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Aziz A., yanında getirdiği pompalı tüfekle mesai arkadaşı Sezin Yaman'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolde, tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, Aziz A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı