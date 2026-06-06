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Emekli Aylıkları, Maaşlar ve Asgari Ücret 5 Ayda Eridi

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TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı. Yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 16,61 olurken emekli, memur ve asgari ücretlinin gelirleri eridi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32,61'e ulaştı. Bu yılın ilk beş ayında oluşan yüzde 16,61 enflasyon, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 15,09'un 1,52 puan üzerinde gerçekleşti. Emekli aylıkları, işçi ve memur maaşları ve asgari ücret, geçen yıldan daha hızlı biçimde eridi.

Yüksek enflasyon, gelirleri eritmeye devam ediyor. Bu yılın başında, işçi ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yüzde 12,19 zam yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen yüzde 16,61 enflasyon, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yıl başında yapılan zammın 4,4 puan üzerine çıktı. Emeklinin geliri, eridi. Erime, yeni bir zammın gündeme geleceği temmuz ayına dek devam edecek.

En düşük emekli aylığı, yasal bir düzenlemeyle yılbaşında 20 bin TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli aylığı, yılın ilk 5 ayında  yaklaşık 3 bin 322 TL eridi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GELİRİ DE ERİYOR

Memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına, bu yılın ilk yarısında enflasyon farkından ayrı olarak yüzde 11 oranında zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin gelirinde de erime derinleşiyor. Bu bağlamda eş ve çocuk yardımları dahil 61 bin 890 TL olan en düşük memur aylığı, yılın ilk beş ayında 10 bin 280 TL eridi.

ASGARİ ÜCRETTE ERİME

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücret, 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücrette, ocak-mayıs döneminde erime İSE 4 bin 663 TL'yi buldu.

Kaynak: ANKA
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