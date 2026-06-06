Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
Sıfır Atık Festivali'nin ikinci gününde Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla çevre, ekonomi, sanat ve teknoloji ekseninde önemli mesajlar verildi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklerde sürdürülebilir yaşam kültürü öne çıkarken, Haberler.com standı da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle festivalin dikkat çeken noktalarından biri oldu.
- Sıfır Atık Festivali'nin ikinci gününde ekonomi, teknoloji, sanat ve eğitim bir arada sunuldu.
- Emine Erdoğan, sıfır atığın küresel bir sorumluluk olduğunu ve COP31 öncesinde iklim eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, festivalin dünyanın ilk YEK-G sertifikalı festivali olacağını ve kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çevre bilinci, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam konularının ele alındığı etkinliklerde ekonomi, teknoloji, sanat ve eğitim aynı çatı altında buluştu.
HABERLER.COM STANDI FESTİVALİN İLGİ ODAKLARINDAN BİRİ OLDU
Festival alanında kurulan Haberler.com standı, ikinci günün en yoğun ziyaretçi alanlarından biri olarak öne çıktı. "Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan özel alanda dijital dünyadaki çevre dostu alışkanlıklar anlatılırken, sürdürülebilir teknoloji kullanımı ve dijital temizlik konusunda farkındalık oluşturuldu.
Ziyaretçiler interaktif etkinliklere katılırken, özellikle çocuklara yönelik hazırlanan "Çöp Atlas" tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Haberler.com standı gün boyunca çevre bilinci ile dijital dönüşümü bir araya getiren çalışmalarıyla dikkat çekti.
EMİNE ERDOĞAN'DAN KÜRESEL ÇAĞRI
Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında konuşan Emine Erdoğan, sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladı. İstanbul'da 183 ülkeden temsilcinin buluştuğunu belirten Erdoğan, israf kültürünün iklim krizini derinleştirdiğini ifade ederek sıfır atığın COP31 İklim Zirvesi öncesinde bir iklim eylemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
BAKAN KACIR: YENİ BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ İNŞA EDİYORUZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir dönüşüm değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik bir dönüşüm modeli sunduğunu belirtti. Türkiye'nin yeşil dönüşüm yatırımlarına hız verdiğini ifade eden Kacır, döngüsel ekonomiyi güçlendiren projeler ve teknoloji odaklı yatırımlarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.
BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK BİR ZORUNLULUK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da enerji verimliliği ile sıfır atık anlayışının birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte güçlü bir çevre markasına dönüştüğünü belirten Bayraktar, festival boyunca kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını ve etkinliğin dünyanın ilk YEK-G sertifikalı festivali olacağını açıkladı.
DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SIFIR ATIK MASAYA YATIRILDI
Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilen panellerde döngüsel ekonomi, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği ve sıfır atık politikaları ele alındı. Uluslararası uzmanlar, geri dönüşümün ötesine geçerek daha az tüketim, yeniden kullanım ve sürdürülebilir üretim modellerinin önemine dikkat çekti.
SİNAN AKÇIL VE EMRE AYDIN SAHNEYE ÇIKTI
Festivalde çevre temalı atölyeler, geri dönüşüm etkinlikleri ve çocuk programlarının yanı sıra sanat etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan enstrümanlarla verilen konserler ilgiyle takip edilirken, Sinan Akçıl ve Emre Aydın da sahne performanslarıyla festivale renk kattı.
YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR
"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı ve çevresel farkındalığı artırmayı hedefliyor. Festival, forumlar, paneller, atölyeler ve konserlerle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.