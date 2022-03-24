Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler

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Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret

Bültenler - Güncel
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Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nu ağırladı.

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nu ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Başkan Cengiz Ergün

Bültenler / Güncel

Nurullah Savaş, Cengiz Ergün, Selendi, Manisa, Güncel, Haberler

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