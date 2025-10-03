Belçikalı Klasik Otomobil Tutkunları Türkiye'yi Geziyor

Belçika'dan yola çıkıp 2 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'ye gelen klasik otomobil tutkunları, Erzurum ziyaretiyle 6 günlük Türkiye gezi programına başladı.

Belçika'dan yola çıkıp Azerbaycan ve Gürcistan turu yapan klasik otomobil tutkunları, Erzurum'a gelerek Çifte Minareli Medrese önünde araçlarını sergiledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlikte misafirler için bar ekibi gösteri yaptı. Daha sonra gezginler, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler gibi tarihi yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlar da merakla inceledikleri klasik otomobillerle fotoğraf çekildi.

"Erzurum gezmekle bitmez"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Hüseyin Koçan, gazetecilere, Erzurum'un Doğu Anadolu'nun tapusu, Türk yurdunun kapısı olduğunu söyledi.

Misafirleri karşılamaktan memnun olduklarını belirten Koçan, "Açık hava müzesi gibi bir yerde bulunuyoruz. Aslında Erzurum gezmekle bitmez. Biz burada tarihi kent dokusunu koruyarak, kendimize özgü kimliğimizle ruh oluşturuyoruz. Bu ruh da sizlerde bir duygu oluşturuyor. Turizmin amacı da özgün ülke kimliği oluşturabilmek ve sahip olunan kültürel değerleri pazarlamaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu Grubu Seyahat Acentası Jules Verne (Jülvern) Turizm Genel Müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar ise klasik otomobil organizasyonu için Erzurum'da olduklarını söyledi.

"Türkiye'deki ilk durağımız"

Büyükpınar, organizasyonun içeriğinden bahsederek, " Belçika'dan gelen 28 adet en eskisi 1928'den başlamak üzere araçlarımız şoför ve kopilotlarıyla Türkiye gezisine başladılar. Burası Türkiye'deki ilk durağımız. Buradan Bayburt Baksı Müzesi, Erzincan, Kemaliye, Malatya, Nemrut, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Gaziantep ve Adana olmak üzere 6 günlük bir programla Türkiye'nin doğusundaki görebilecek önemli tüm noktaları Belçikalı misafirlerimize gösteriyoruz." diye konuştu.

Ağırlıklı misafirlerin Belçikalı olduğunu bunun yanı sıra ABD'li ve İspanyol misafirlerin de bulunduğunu anlatan Büyükpınar, şunları kaydetti:

"Klasik otomobil programları dünyada çok yaygın. Böyle bir grup, genel itibariyle 12-13 günlük program yapıyor. Biz Azerbaycan'dan başladık. Gürcistan'dan Türkiye'ye girdik ama Türkiye en uzun kısmı. Aynı grup 2023'te İstanbul'dan başlayıp Kapadokya, güney, İzmir, Çanakkale ve İstanbul olmak üzere Batı Anadolu yaptı. O seyahatlerinden çok memnun kaldıkları için bu yıl da programlarına Türkiye'yi dahil ettiler. Türkiye'de bulunmaktan çok memnunlar. Hizmeti çok iyi buluyorlar, konaklama imkanlarımız, yemeğimizin kalitesi çok etkiliyor. Onların çok hoşuna giden rotalar yapıyoruz. Amacımız Türkiye'de bu tarz özellikli grupların sayısını artırmak. Bu tarz özellikli grupların Türkiye'nin tanıtımına katkısı olduğunu düşünüyorum."

"Gezi harika ve etkileyici"

Katılımcı Pol Derıe de Belçika'dan grup halinde geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Büyüleyici bir tur olmasını istedik. Azerbaycan'dan başlayıp Gürcistan, ardından Türkiye'ye geldik. 5 gün boyunca burada olacağız. Herkesin gittiği gibi İstanbul gibi olmayacak farklı bir yerlere gitmek istedik. Bundan dolayı Erzurum'u seçtik. Daha önce de turlarla gezdik ama bu sefer 3 ülkeyi gezip, çok fazla yerleri görüp etkilendik. Bu tur, ilk kez oluyor. Hiç araştırma yapmadık. Her gün bir şehirde bulunuyoruz. Çok hızlı geziyoruz ama bir çok yeri ve güzel şeyleri görüyoruz. Gezi harika ve etkileyici."