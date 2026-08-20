Belçika'da orman yangını sonrası ulusal eylem planı

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 7 gün süren ülkenin en büyük orman yangınının ardından müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla ulusal eylem planı hazırlanacağını bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Quintin, yangın nedeniyle Temsilciler Meclisi İçişleri Komisyonunda yapılan olağanüstü toplantıda milletvekillerine 14 Ağustos'ta başlayan yangına müdahale ve kriz yönetimine ilişkin bilgi verdi.

Yangına müdahalede Liege ili düzeyinde yürütülen kriz yönetiminin etkili olduğunu belirten Quintin, federal makamların da sürecin başından itibaren personel ve ekipman desteği sağladığını söyledi.

Quintin, farklı acil yardım bölgeleri arasındaki dayanışmanın yanı sıra Avrupa dayanışma mekanizmasının da devreye girdiğini dile getirerek, hiçbir acil yardım bölgesinin veya ülkenin en ağır senaryolara karşı ihtiyaç duyulabilecek tüm personel, uçak, helikopter ve araçları "sürekli hazır" bulunduramayacağını ifade etti.

Bu nedenle sistemin ihtiyaçlara göre farklı düzeylerdeki imkanların kademeli şekilde devreye alınmasına dayandığını anlatan Quintin, vilayet düzeyinde kriz yönetimi uygulanmasının federal makamların süreçte yer almadığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Doğal alan yangınlarına karşı ulusal eylem planı

Quintin, yangından çıkarılacak dersler doğrultusunda kısa sürede "doğal alan yangınlarına karşı ulusal eylem planı" hazırlanacağını açıkladı.

Planın, ülkenin yangınlarla mücadele kapasitesini daha da güçlendirmeyi, mevcut ihtiyaçlara ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere uyarlamayı amaçladığını kaydeden Quintin, hükümetin ayrıca büyük krizlere karşı ülkenin sahip olması gereken stratejik kapasite ve mekanizmaları belirleyecek "ulusal dirençlilik planı" üzerinde çalıştığını anlattı.

Öte yandan muhalefetteki Sosyalist Parti (PS), yangının ardından Temsilciler Meclisinde özel komisyon kurulmasını talep etti.

PS Grup Başkanı Pierre-Yves Dermagne, komisyonun 2021'de Belçika'da büyük can ve mal kaybına yol açan sellerin ardından kurulan İklim Değişikliğiyle Bağlantılı Risk Analiz Merkezi (Cerac) raporunu da incelemesini istedi.

Dermagne, savunmaya ayrılması planlanan kaynakların bir bölümünün kamu güvenliğine yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

İktidar partileri ise özel komisyon kurulması talebine mesafeli yaklaştı. İktidar ortaklarından MR partisinden milletvekili Catherine Delcourt, yangına müdahalenin değerlendirilmesinin zaten planlandığını ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, yetkililerin yangına hazırlıksız olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.

Diğer bir iktidar ortağı Les Engages partisi milletvekili Xavier Dubois da öncelikle mevcut müdahalenin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Cerac yetkililerinin Mecliste dinlenmesi, itfaiyecilik mesleğinin cazibesinin artırılması ve acil yardım bölgelerinin finansmanında federal hükümetin payının yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını

Liege vilayetinde yer alan, ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından biri olan Hautes Fagnes'te 14 Ağustos'ta başlayan yangın, 7. gününde kontrol altına alınabilmişti.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, Belçika'daki "en büyük orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA