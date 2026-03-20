Belçika, Hürmüz Boğazı'ndaki misyonu ateşkes ve uluslararası yetki sağlanması şartıyla destekleyecek

Belçika hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası bir misyona, ancak kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması halinde katılacağını bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, kabine toplantısında Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte Belçika'nın da Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasına katkı sunması yönündeki talep görüşüldü.

Toplantı sonrası varılan sonuçta, Belçika'nın "kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve açık bir uluslararası çerçeveye sahip bir misyonun oluşturulması halinde" katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi. Nihai kararın ise bu şartların oluşmasının ardından tüm unsurlar dikkate alınarak verileceği ifade edildi.

Kabine ayrıca Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan gelen askeri destek taleplerini de değerlendirdi.

Hükümet, söz konusu taleplerin daha ayrıntılı incelenmesine karar verirken, bu sürecin Savunma Bakanlığı yerine Dışişleri Bakanlığının diplomatik ağı üzerinden yürütülmesini kararlaştırdı.

Bölgedeki diplomatların, taleplerin kapsamını netleştirmesi ve Belçika'nın askeri alanın ötesinde ne tür katkılar sunabileceğini değerlendirmesi bekleniyor.