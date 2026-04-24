Belçika Ekonomik Misyonu, Türkiye ziyareti öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi

Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Asıl amacımız firmaları burada bir araya getirmek. Kraliçe'nin ve özellikle bakanlarımızın, devlet kurumlarımızın buraya gelmesinin temeldeki amacı iki ülke arasındaki iş birliğini ne kadar önemsediğimizi daha çok göstermek. Şu anda jeopolitik konuma, bütün dünyadaki jeopolitik durum ve özellikle NATO ile ilgili de süreçleri değerlendirdiğimizde Belçika'nın özellikle savunma sanayi konusunda güçlenmesi gerektiği önemli olan noktalardan bir tanesi" dedi.

Belçika Kraliçesi'nin liderliğinde 10-14 Mayıs arasında İstanbul ve Ankara'ya gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyaretleri öncesi, Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in ev sahipliğinde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda misyonun kapsamı, öncelik alanları ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik sunulan fırsatlar hakkında bilgi verildi. 10-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da başlayacak olan ziyaret, 13-14 Mayıs tarihlerinde Ankara'da devam edecek. Federal yetkililer ve Bölge yetkililerinin ortak çalışması ile düzenlenen misyon 194 şirketten 428 katılımcı, 17 Federasyon ve Ticaret Odası, 8 Üniversite ve Belçika Devlet Kurumunun katılımı ile gerçekleşecek. Kraliçeye Federal Bakanlar ve Bölge Bakanları'nın eşlik edeceği öğrenildi.

'TÜRKİYE EKONOMİK ANLAMDA BELÇİKA'NIN ÇOK ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN BİR TANESİ'

Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye ekonomik anlamda Belçika'nın çok önemli partnerlerden bir tanesi. Belçika'nın İngiltere, Çin ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülke dışındaki diğer ülkelerde 4'üncü en önemli partnerlerinden bir tanesi. Burada 13 milyar Avro'luk bir ticaret hacminden bahsediyoruz. İş fırsatlarını değerlendirmek üzere 5 ana sektörden 450 kişi ziyarete geliyor. Özellikle yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, lojistik, sağlık, eczacılık (ilaç ve kimya), savunma sanayi alanında beş tane ana sektörle beraber 450 kişiyle bir ziyaret gerçekleştireceğiz" dedi.

'KRALİÇE'NİN BURAYA GELMESİNİN TEMEL AMACI İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSEDİĞİMİZİ GÖSTERMEK'

Van de Velde, "Asıl amacımız firmaları burada bir araya getirmek. Kraliçe'nin ve özellikle bakanlarımızın, devlet kurumlarımızın buraya gelmesinin temeldeki amacı iki ülke arasındaki iş birliğini ne kadar önemsediğimizi daha çok göstermek. Şu anda jeopolitik konuma, bütün dünyadaki jeopolitik durum ve özellikle NATO ile ilgili de süreçleri değerlendirdiğimizde Belçika'nın özellikle savunma sanayi konusunda güçlenmesi gerektiği önemli olan noktalardan bir tanesi. Türkiye'de de bu anlamda çok kıymetli bir bilgi birikimi ve deneyim var. O yüzden esas iş birliği alanlarının biz bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'İKİ DEVLET ARASINDA ÇOK CİDDİ BİR İŞ BİRLİĞİ SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Van de Velde, "Havacılık da bizim önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Havacılıkta da özellikle hem sivil havacılık hem de askeri havacılık noktasında da yine iş birliği fırsatlarını görüşmek için bir araya geleceğiz. Bu konuda da özellikle bakanlarımızın gelmesiyle beraber iki devlet arasında çok ciddi bir iş birliği sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu anlaşmalarla birlikte daha modern ve iki ülke arasında, özellikle havacılık sektöründe daha kuvvetli bir iş birliği planlıyoruz. Sosyal güvenlik anlamında da aslında çok geçmişe dayanan bir anlaşmamız vardı. Ama bu anlaşmayı da şuan da yenilememiz gerekiyor. Çünkü çok teknik bir anlaşma olarak kaldı. Burada iki şeyden bahsediyorum; birincisi Türkiye'den Belçika'ya giden özellikle çalışanlar, ikincisi Belçika'dan Türkiye'ye gelen çalışanların sosyal güvenliği konusunda bir anlaşma yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'BİRLİKTE ORTAK İŞLER YAPILACAĞINA DAİR ANLAŞMALAR İMZALANACAK'

Van de Velde, "Son 24 yılda Belçika olarak Türkiye'ye yatırım yapan 8'inci ülke sıralamasındayız. Bu konuda aslında belirlenmiş bir planımız yok. Hangi konuda anlaşma yapılacağına dair belirli bir konu yok ama birlikte ortak işler yapılacağına dair anlaşmalar imzalanacak. Söz konusu imzalanacak anlaşmalar bunu içeriyor. Anlaşmalarla birlikte iş yapacağız" ifadelerini kullandı.

'BU SENE TİCARİ AMAÇLI BİR ZİYARET VAR'

Van de Velde, "Savunma Sanayi'nde geçen sene bizim Savunma Bakanımız Türkiye'ye geldi ve ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerde Türkiye'nin sanayi konusundaki gelişimini ve öncülüğünü gördüğü için şu anda zaten heyet birçok ekiple birlikte geliyor. Onun dışında 1 yıl sonra iş birliği geliştirmek, iş birliğinde bulunmak için buraya gelecek. Geçen sene Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesini görmek için gelinmişti bu sene ticari amaçlı bir ziyaret var. Ticari ekonomik bir misyon söz konusu. Bu misyon sonucunda da görüşmeler sonrasında Belçika'nın Türkiye'den ne tarz bir hizmet alabileceği görüşülmüş olacak. Daha çok enerji dönüşümü, atık yönetimi, yine 'offshore' dediğimiz rüzgar enerjisi ve bunlarla beraber de bir nükleer enerji başlıkları var ama Akkuyu ile birebir bağlantılı olarak şu anda bir ziyaretimiz yok.

'BELÇİKA OLARAK VİZE SERBESTLİĞİNDEN YANAYIZ'

Avrupa'yla ilgili vize konusu konuşulacak mı sorusunu yanıtlayan Belçika Türkiye Büyükelçisi Van de Velde, "Türkiye, Çin'den sonra ikinci vize konusunda gelişme sağlamak istediğimiz ülke. Belçika olarak, vize serbestliğinden yanayız. Bu konuda birçok başvuru sayımızı arttırdık. Bu bir bahane değil, ama konuyu bizim İstanbul Konsolosluğu takip etmekte. Vize başvurularının merkezi İstanbul Konsolosluğu. Burada devletler arası sunulan bir protokol ya da bir işbirliği olmayacak. Bu, özel sektörler için geliştirilmiş bir süreç ve burada aerospace (uzay ve havacılık) görüşmeleri yapılacak. Bu konuda da bizim yetkili firmalarımızla konuyu görüşebilirsiniz. Burada teleskop gibi uzmanlık alanı içeren uzaycılık sektöründeki malzemeler ve materyaller üzerine görüşmeler yapılacak, sergilenecek ve iş birlikleri değerlendirilecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı