İzmir'in Menemen ilçesinde komşusu olan emniyet bekçisini, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde pompalı tüfekle vurup öldüren zanlı tutuklandı. Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde, bekçiyi gördüğü zaman tedirgin olduğu, kendisinden korktuğu için öldürdüğünü söyledi.

Bekçi katilinden şoke eden ifade: Tedirgin olduğu için öldürmüş

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde komşusu olan emniyet bekçisini, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde pompalı tüfekle vurup öldüren zanlı tutuklandı. Bir süre önce de öz halasını bıçaklayarak yaraladığı öğrenilen zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, bekçiyi gördüğü zaman tedirgin olduğu, kendisinden korktuğu için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Olay dün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bekçi olarak çalışan Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Yalvarıcı'nın kapısına giden E.A., kapıyı açan genç bekçiye ardı ardına ateş açtı. Yalvarıcı, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılırken, büyük korku yaşayan kız çocuğu E.Y. içeri kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, pompalı tüfekli saldırgan E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tedirgin olduğu için öldürmüş

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ilk ifadesi ise kan dondurdu. Cinayet zanlısı E.A.'nın, emniyet bekçisi Semih Yalvarıcı'yı gördüğü zaman tedirgin olduğu, kendisinden korktuğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Öte yandan zanlının bir süre önce de öz halasını bıçaklayarak yaraladığı ve evindeki eşyaları dağıttığı öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.