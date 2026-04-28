Bebeklere olan ilgisiyle başladığı ebelikte, kadınları normal doğuma teşvik ediyor

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da 19 yıl önce ebeliğe başlayan Züleyha Ayşin, ilk günkü heyecanıyla yürüttüğü mesleğinde kadınları bilgilendirerek hem doğumla ilgili kaygılarını yenmelerini sağlıyor hem de normal doğuma teşvik ediyor.

Edremit ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 36 yaşındaki Ayşin, 2007'de Van Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra bebeklere duyduğu ilgi nedeniyle ebe olmaya karar verdi.

Bir süre kırsal bölgelerde ebelik yapan Ayşin, 2018'de de üniversite hayalini gerçekleştirerek İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Ünitesi'nden sorumlu ebe olarak mesleğini sürdüren Ayşin, meslek hayatı boyunca yüzlerce bebeğin dünyaya gelişine tanıklık etti, bebek hayali kuran ailelerin sevincine ortak oldu.

Hastaneye başvuran kadınları doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki sürece ilişkin bilgilendiren Ayşin, hamilelikleri boyunca yanlarında olduğu anne adaylarına rehberlik ederek kaygılarını yenmelerine katkı sunuyor.

"İlk kalp atışlarını duyuyoruz, bu mutluluğu tadıyoruz"

Ayşin, AA muhabirine, 19 yıllık meslek hayatı boyunca güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

Meslek hayatının ilk yıllarında yaşının küçük olmasına rağmen zor şartlarda çalıştığını anlatan Ayşin, "Şu an olan imkan ve teknoloji sayesinde mesleğimi daha iyi şekilde icra ediyorum. Bizim için her doğum bir mucize ve tecrübedir. Bebeklerin ilk kalp atışlarını duyuyoruz, bu mutluluğu tadıyoruz. Her şeyden önce açıkçası ailelerin bir bireyi oluyoruz. Onlarla bu yolculuğun ilk adımından son adımına kadar beraber yürüyoruz." dedi.

Doğumda imkanların daha da iyileştirildiğini, teknolojinin geliştiğini belirten Ayşin, şunları kaydetti:

"Anne adaylarıyla daha sık görüşmeye başlıyoruz. Onları daha iyi tanıyoruz ve onlar da bizi tanıdıkları için doğum korkularını yenerek geliyorlar. Gebeler artık doğum yapmaktan korkmuyorlar. Doğum sürecinde nelerle karşılaşacaklarını bilemedikleri için biraz tedirgin oluyorlar. Hastane bünyesindeki gebe okulu ve ebe polikliniklerinde verdiğimiz eğitimlerle bu algıları kırmaya çalışıyoruz. Ailelere doğumhaneleri gezdiriyoruz, onlara güven veriyoruz. Gebeyle iletişimimizi artırdığımız için gebelerin korkularını en az seviyeye indirmiş oluyoruz. Bu çok etkili oldu, ebeler gebelere kendilerini tanıtıyorlar. Doğum süreci başladığı andan itibaren vardiyası bitene kadar gebelerle birlikte kalıyorlar. Gebe de gece tek kişiyle muhatap olduğu için kendini güvende hissediyor." dedi.

"Ebelik gerçekten annelik gibi mucizevi bir şey"

Kırsal bölgelerde de görev yaptığını, binlerce çocuğun doğumuna şahitlik ettiğini dile getiren Ayşin, "Otobüs, asansör gibi farklı ortamlardaki doğumlara da tanıklık ettim. 2011'deki Van depreminde çalıştım. O sıkıntılı dönemde bir kadın doğum için geldi. Çadırda doğum yaptırdım, tek bebek beklerken ailenin üçüz bebeği olmuştu. Bu çok güzel bir şeydi. Hayata umutla bakmamıza vesile oldu. Mesleğimizi doğada, kırsalda, yani bulunduğumuz her alanda ve her şekilde sürdürüyoruz. Normal doğum kapsamında stantlar kurduk, sesimizi duyurabildiğimiz her yere duyurduk. Ebelik gerçekten annelik gibi mucizevi bir şey. Çok mucizevi bir mesleğimiz var. Dünyaya bir kez daha gelsem bir kez daha ebe olmak isterim." diye konuştu.

Baba olma heyecanı yaşayan Nurettin Kapar ise "İlk defa bu kadar heyecanlandım. Ebelerin hakkı ödenmez, bugün bu duruma daha iyi şahit oldum. Eşime her konuda yardımcı oldular, ben de bu konuda çok mutlu oldum. Ebeler mutluluğumuzu görünce daha çok mutlu oluyorlar. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.