Bebek'te 4 kişinin yaralandığı restoranla ilgili dikkat çeken detay! İskele kaçak, çöken alan kamuya aitmiş

İstanbul Bebek'te iskelesi çöken mekanla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı restoranın iskelesinin kaçak, çöken alanın da kamuya ait olduğu, mekanın çatı katının da daha önce Anıtlar Kurulu tarafından mühürlendiği öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu anlar yaşandı. Bebek semtindeki Arnavutköy Caddesi'nde bulunan bir restoranın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesiyle birlikte müşteriler denize düştü. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ÇÖKEN İSKELE KAÇAKMIŞ

Olayın ardından dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. Odatv'de yer alan habere göre, restoranın çöken iskelesinin kaçak, çöken alanın da kamuya ait olduğu belirlendi. Ayrıca restoranın çatı katının daha önce Anıtlar Kurulu tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazadan sonra açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.