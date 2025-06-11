Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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İzmir'in Bornova ilçesinde, beze sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada anne F.İ. tutuklandı. Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin annesi, nikahsız ilişkiden hamile kaldığını ailesinden gizleyerek evde doğum yaptıktan sonra bebeğini evinin çatısına bıraktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında beze sarılı halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden yeni doğmuş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada, bebeğin annesi tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından anne F.İ. (20) ile olaya ilişkin Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve 16 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.İ. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan araştırmada, F.İ'nin nikahsız birliktelikten hamile kaldığı, bu durumu ailesinden gizlediği, evinin banyosunda kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini ikametin çatısına beze sarılı halde bıraktığı tespit edildi.
Olay
5 Haziran'da Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'taki bir evin çatısından sesler geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, halılar arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.
Araştırma kapsamında anne tespit edilmiş, anne ve bebek sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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