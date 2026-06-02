BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin yenileneceği Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde Büyük Birlik Partisi seçim ofisini ziyaretin ardından, Büyük Birlik Partisi Kuşçu adayı Ömer Geçit ve Büyük Birlik Partisi heyeti ile birlikte MHP seçim ofisini ziyaret etti. Destici, "Kararı Kuşçulular verecek, temennimiz sükunet içerisinde seçim süreci yaşanmasıdır. Biz el birliğiyle hizmet getireceğiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı ziyaretleri ve belde seçimleri kapsamında Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesine çıkarma yaptı. BBP adayı Ömer Geçit ile birlikte belde halkıyla bayramlaşan Destici, programı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim ofisine de anlamlı bir ziyarette bulundu. MHP Belde Belediye Başkan Adayı Hikmet Temizel ve partililer tarafından karşılanan Destici, burada yaptığı konuşmada demokratik olgunluk ve Cumhur İttifakı ruhuna vurgu yaptı.

"HUKUK MÜCADELESİ ZAFERLE SONUÇLANDI"

Kuşçu’nun tekrar belde statüsü kazanma sürecine değinen Destici, nüfus azalması nedeniyle düşen beldelik hakkının verilen hukuk mücadelesiyle geri alındığını hatırlattı. Destici, "Önümüzdeki hafta sonu Türkiye’de altı noktada seçim yapılacak, bunlardan biri de Kuşçu. Bu seçimlerin beldemize, Tokat’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı sahada ondan fazla partinin yarıştığını belirtti.

"YARIŞ İKİ KARDEŞİMİZİN ARASINDA GEÇİYOR"

Seçim atmosferini değerlendiren BBP Lideri, yarışın dostane bir havada geçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla burada ittifakımızın iki partisi yarışıyor; MHP adayımız Hikmet Bey ile bizim adayımız Ömer Bey. Her iki arkadaşımız da hizmet gayesiyle yola çıkmış, bu belde için emek vermiş isimler. Biri mevcut muhtarlık görevini yürütüyor, diğeri ise beldelik hakkının geri kazanılması için uzun yıllar mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kararı Kuşçulular verecek ve biz hepimiz o karara saygı duyacağız."

"GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN EL BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Seçimden sonra asıl hedefin Kuşçu’yu kalkındırmak olduğunu ifade eden Mustafa Destici, bölgedeki gençlerin iş imkanı bularak köylerinde kalması gerektiğini vurguladı. Destici, "Kuşçu’nun ihtiyacı olan hizmetleri buraya nasıl getiririz, göçü nasıl engelleriz; bunun mücadelesini inşallah hep birlikte el ele vererek vereceğiz. Ankara’da bir kardeşiniz, bir genel başkanınız daha var. Hangi hizmet gerekiyorsa destek olacağız. Sivas Belediye Başkanımız da burada, o da desteğini açıkça ifade etti" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve bayram tebriklerinin ardından sona erdi. Kuşçu halkı, seçim öncesi sergilenen bu birlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.