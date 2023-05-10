BBP Genel Başkanı Destici, Maltepe'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes ittifak kurabilir, herkes işbirliği yapabilir ama bu devletin varlığının yanında, ülkesinin bütünlüğünün yanında, kardeşliğinin yanında duran hiç kimse PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle görüşemez, işbirliği yapamaz, yol yürüyemez." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes ittifak kurabilir, herkes işbirliği yapabilir ama bu devletin varlığının yanında, ülkesinin bütünlüğünün yanında, kardeşliğinin yanında duran hiç kimse PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle görüşemez, işbirliği yapamaz, yol yürüyemez." dedi.

Maltepe'deki Adnan Kahveci Bulvarı'nda vatandaşlara hitap eden Destici, gençlerin ümitsizliğe kapılmaması, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri, istedikleri bir şekilde okuyabilecekleri, iş kurabilecekleri ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'de yaşayanların farklı etnik köken, mezhep ve siyasi düşüncelere mensup olmasını bir zenginlik olarak gördüklerini vurgulayan Destici, parti olarak kimseyi mezhebi, etnik kimliği ve siyasi düşünceleri nedeniyle ayrı görmediklerini ifade etti.

Destici, terör örgütü PKK ile işbirliği yapanlara sert tepki gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Herkes ittifak kurabilir, herkes işbirliği yapabilir ama bu devletin varlığının yanında, ülkesinin bütünlüğünün yanında, kardeşliğinin yanında duran hiç kimse PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle görüşemez, işbirliği yapamaz, yol yürüyemez. Eğer bunu yapıyorsa o, onlara hizmet ediyor demektir. Bugün bizim karşı çıktığımız ve milleti uyardığımız nokta burasıdır. Bir cumhurbaşkanı adayı çıkar da Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD yani PKK olsun derse, biz buna olmaz, yapamazsın deriz."

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında 2 adayın daha olduğuna işaret eden Destici "Ama gözüküyor ki onların kazanma şansı yok. Onlara oy verecek vatandaşlarımıza, özellikle, milliyetçi, ülkücü, vatansever, milletperver, Atatürkçü kardeşlerime de, vatandaşlarıma da diyorum ki; lütfen Cumhurbaşkanı'mızın oylarını bölmeyelim ve ilk turda Cumhurbaşkanı'mızı seçerek, emperyalistlerin eline fırsat vermeyelim. Çünkü onlar seçimi ikinci tura bırakıp ülkemizi bir kaosa, bir karışıklığa sürüklemek istiyorlar." diye konuştu.