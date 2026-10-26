BBP Genel Başkanı Destici, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula'ya teşekkür etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi.

Parti genel merkezindeki görüşmede konuşan Destici, Makedonya'daki Türk toplumunu temsil noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı Zeynula'ya teşekkür etti.

Balkanlar'da 20. yüzyılda yaşanan savaşları hatırlatan Destici, "Bütün bu katliamlara, savaşlara rağmen sizler, Balkanlar'daki Türk varlığını büyük bir cesaretle ve kararlılıkla devam ettirdiniz. Bu çok kıymetli, çok değerli. Biz, sizleri hem çok seviyoruz, hem çok saygı duyuyoruz." dedi.

Zeynula'nın, partisinin genel başkanlığının yanı sıra ülkesinde bakanlık görevini de yürütmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Destici, "Biz sadece Makedonya'yla değil, bütün Balkan devletleriyle Türkiye'nin ilişkilerinin her anlamda en üst düzeyde olmasını, gelişmesini, artmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeynula da iki parti arasındaki ilişkilerin BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

Bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmayı tercih ettiğini belirten Zeynula, "Biz, Balkanlar'da hiçbir zaman yalnız kalmadık. Bizim büyük bir devletimiz var. Bizleri orada gören, bilen ve bizlere sahip çıkan büyük bir Türkiye'miz var." diye konuştu.

Görüşmenin ardından Destici, Zeynula'ya el yapımı Kütahya çinisi hediye etti.

Kaynak: AA