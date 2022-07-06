BBP Genel Başkanı Destici, Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu ülkede yaşayan Alevi vatandaşların, talep ve beklentilerinin çözülmesi ve bu anlamda hiç kimsenin eline koz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, Beştepe'deki TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Alevi dedeleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan Destici, Alevi vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözmek için bu programı düzenlediklerini, konuşarak çözülemeyecek bir meselenin olmadığına inandığını söyledi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların yıl dönümünü anımsatan Destici, yaşananların bir provokasyon olduğunu ve maalesef önlenemediğini söyledi. Destici, bu olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu meseleyi sadece Alevilik penceresinden de göremeyiz. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu. Çünkü orada kaybedenlerin belki de yarıdan fazlası Alevi değil Sünni ya da kendisini herhangi bir şekilde kategorize etmeyen insanlarımızdı. Onun için meseleye biz insan olarak bakıyoruz." dedi.

O dönem yaşananları anlatan Destici, Sivas'ta çıkan olayların araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nun bir çalışma yaptığını ancak kurulun hazırladığı raporun gereğinin yapılmadığını ifade etti.

Sivas'taki olaydan 3 gün sonra Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerin katliam gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, bu olayın faillerinin de önce yakalandığını daha sonra serbest bırakıldığını ve hiç kimsenin ceza almadığını söyledi.

İki olayda da Türk-Kürt, Alevi-Sünni insanların karşı karşıya getirildiğini kaydeden Destici, her iki olayı da lanetlediğini belirterek, hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

"Sorunların çözümü konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Destici, BBP olarak farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu ülkede yaşayan Alevi kardeşlerimizin, toplumumuzun talepleri, öncelikleri, beklentilerini konuşuyoruz. Mutlaka ama mutlaka biraz önce söylediğim Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli anlayışıyla bunları çözmemiz gerektiğini, bu anlamda hiç kimsenin eline koz vermememiz gerektiğini çok açık ifade ediyorum." dedi.

Buluşmada, Alevilerin sorunlarını dinleyeceğini, bunları TBMM'de ve Cumhurbaşkanlığında aktarılması gereken kişilere aktaracağını ifade eden Destici, bu sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Sizlerin samimiyetine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, bayrağına, İstiklal Marşı'na bağlılığını biliyoruz. Biz de aynı bağlılıktayız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ülkesi, millet ise hepimizin milleti. Hepsi, bütün etnik unsurlar, mezhep ve inanç farklılıklarıyla bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiç kimsenin kendisini bir adım geride ya da ikinci sınıf vatandaş konumunda görmemesi lazım. Eğer böyle bir görüntü varsa bu elbette ki devletin bugün ya da bugüne kadar yöneten, bizim gibi siyasetçilerin, sorumluluk makamında olan insanların meselesidir ve bu çözülmesi gereken bir meseledir."

Doktor Karakaya'nın öldürülmesi

Konya Şehir Hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastası tarafından silahla öldürüldüğünü anımsatan Destici, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Karakaya'ya Allah'tan rahmet diledi, sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti lanetledi.

Destici, bu tür münferit olayların, sağlık çalışanlarının azmini ve kararlılığını kırmaması gerektiği belirterek, bu millete hizmet etmeyi sürdürmelerini arzu ettiğini vurguladı.