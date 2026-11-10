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BBP Başkanı Destici, 10 Kasım mesajında Cumhuriyet'i adaletle yaşatma çağrısı yaptı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Kasım mesajında Atatürk'ün işgal ve dağılma tehdidi altındaki milletin mücadelesine liderlik ettiğini belirtti. Destici, en büyük hürmetin Cumhuriyet'i adaletle, güçlü kurumlarla ve milli birlik içinde yaşatmak olduğunu vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Milli Mücadele kahramanlarımızın hatırasına gösterilecek en büyük hürmet, onların hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla ve hangi idealler uğruna mücadele ettiklerini unutmadan, Cumhuriyet'imizi adaletle, güçlü kurumlarla, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak ve yüceltmektir." ifadelerini kullandı.

Destici, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihteki müstesna yerinin, işgal ve dağılma tehdidiyle karşı karşıya kalan Türk milletinin mücadele azmini ortak bir hedefe yöneltmesinde ve bu mücadeleye liderlik etmesinde olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından milletin içine düştüğü ağır şartlarda, esareti ve teslimiyeti kabul etmeyen bir iradenin öncüsü olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'yi milletimizin ortak davasına dönüştürmüş, askeri zaferi, bağımsız ve egemen bir devletin kuruluşuyla tamamlamıştır. Bu büyük mücadelenin en önemli yönlerinden biri, istiklal davasının millet iradesine dayandırılmasıdır. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, bağımsızlık mücadelesine meşru bir siyasi zemin kazandırmış, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma kararlılığını devlet hayatının merkezine taşımıştır."

Destici, Cumhuriyet'in bu tarihi iradenin ve büyük fedakarlıkların eseri, Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının, köklü devlet geleneğinin ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme hakkının ifadesi olduğunun altını çizdi.

BBP olarak, Cumhuriyet'i, Türk tarihinin binlerce yıllık devlet birikiminden ayrı görmediklerini kaydeden Destici, milli egemenliği, devletin bağımsızlığını, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin kardeşliğini vazgeçilmez değerleri olarak kabul ettiklerini belirtti.

Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Milli Mücadele kahramanlarımızın hatırasına gösterilecek en büyük hürmet, onların hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla ve hangi idealler uğruna mücadele ettiklerini unutmadan, Cumhuriyet'imizi adaletle, güçlü kurumlarla, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak ve yüceltmektir. Bize düşen, geçmişin büyük mücadelesini yalnızca anmak değil o mücadeleyi mümkün kılan bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve ortak gelecek iradesini yeni nesillere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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