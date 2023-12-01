4 üniversiteye yeni rektör atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları göre; 4 üniversiteye yeni rektör ve bakanlıklarda açık bulunan müfettişlik kadrolarına atama yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları göre; 4 üniversiteye yeni rektör ve bakanlıklarda açık bulunan müfettişlik kadrolarına atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında; 4 üniversiteye yeni rektör ile bakanlıklarda açık bulunan müfettişlik kadrolarına atamalar gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan atamalar ile; Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

Yayımlanan atama kararları kapsamında ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği kadrosuna Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Mehmet Ali Yarış, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna ise Burcu Akkaya atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek atanan 35 isim ise şöyle:

Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt.