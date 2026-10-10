Bayrampaşa'da yolcu otobüsündeki yangını itfaiye söndürdü, araçta hasar oluştu

Bayrampaşa'da yolcu otobüsündeki yangını itfaiye söndürdü, araçta hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüs, sürücünün 112'yi araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; araçta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi Hal Kavşağı'nda seyir halinde olan Caner A'nın idaresindeki İçerisinde yolcu bulunmayan 34 FT 5007 plakalı otobüste??????? henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüste hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA