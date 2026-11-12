Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayrampaşa'da yıkımda kolonu hasar gören 4 katlı apartman tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da yıkımda kolonu hasar gören 4 katlı apartman tahliye edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa Kartaltepe'de kentsel dönüşüm binasının yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın kolonunda hasar oluştu. Tedbir amaçlı tahliye edilen binanın sakinleri geceyi otelde ve yakınlarında geçirdi; hasarlı apartmanın durumu inceleme sonrası netleşecek.

Emre KURT/İSTANBUL- BAYRAMPAŞA'da kentsel dönüşümdeki binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın kolonunda hasar meydana geldi. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, hasar gören apartman havadan görüntülendi. Dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik" dedi.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamındak bir binada yürütülen yıkım çalışmasında bitişikteki 4 katlı apartman zarar gördü. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.

GECEYİ OTELDE VE YAKINLARINDA GEÇİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar gören binanın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yıkımı gerçekleştirilen binayla, hasar meydana gelen bitişikteki apartman havadan görüntülendi.Tahliye edilen bina sakinleri geceyi otelde ve yakınlarında geçirdi. Kolonu zarar gören binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

'BİNADA KİMSE YOKTU'

Hasar gören apartmandaki dairesinin salon duvarı yıkılan Halef Kilahuo "Bir gün önce oldu. Sabah yıkıma başlamışlar. İyi ki orada değildik. Ara bina yıkım yapılırken aşağıdan mı vurdu yukarıdan mı vurdu belli değil; bilmiyoruz. Vurunca düşürdü. Bizim binaya zarar verdiler. Bir sorun var mı yok mu diye bekliyoruz. Allah korumuş binada kimse yoktu. Olsaydı zaten sıkıntı yaşardık.Yazı koymuşlar oraya ama ben görmedim. Bize bilgi vermediler. Ailem sesler gelince evden çıkmışlar. Bizi otele yerleştirdiler. Bugün belediyeden karar çıkınca ona göre birşeyler yapacağız." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi26

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

Fenerbahçe'ye yıldız olmaya geldi! Batman'da aşkı buldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı hazırlığı yapan Netanyahu'ya soğuk duş: Sakın böyle bir şey deneme

Orduya hazırlık talimatı verdi, siyasi rakibi karşısına dikildi
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı13

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin