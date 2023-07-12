Gazetecinin oğlunu öldürüp derin dondurucuya koyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sohbet ederken eski konular açıldı, sinirlenip boğdum

Bayrampaşa'da bir evin dondurucusunda bulunan cesedin, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Kasadar'ı öldüren H.Ö'nün ifadesi ortaya çıktı. Önceden Kasadar'ın babasının iş yerinde çalıştığını söyleyen H.Ö., Kasadar'la 10 Temmuz'da buluşarak yemek yediğini, daha sonra eve gittiklerini, burada eski konulardan konuşurken tartıştığını söyledi. H.Ö., "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dedi.

Bayrampaşa'da bir evin dondurucusunda bulunan cesedin, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada Kasadar'ın eski bir gazete çalışanı tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü tespit etti. İfadesinde H.Ö., "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dedi.

POLİSE 'KAÇIRILDI' İHBARI YAPILDI

Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde parçalara ayrılıp derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

"TARTIŞTIK, SİNİRLENEREK BOĞDUM"

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.

BABASINA AİT İŞ YERİNDE ÇALIŞMIŞ

H.Ö'nün ifadesinde, önceden Kasadar'ın babasına ait iş yerinde çalıştığını, kendisini o dönemden tanıdığını, 10 Temmuz'da yemek için buluştuklarını, daha sonra Bayrampaşa'daki eve gittiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

CESEDİNİ DERİN DONDURUCUYA GİZLEMİŞ

Şüphelinin ayrıca, Kasadar ile evde sohbet ettikleri sırada eski konuların açılması üzerine tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında sinirlendiğini ve Kasadar'ı boğarak öldürdüğünü, sonra cesedini dondurucuya gizlediğini iddia ettiği belirtildi.

İTİRAFI SONRASI POLİSLER CESEDİ BULDU

Bunun üzerine adrese giderek inceleme yapan polis, Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini buldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.