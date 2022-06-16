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Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı

BAYRAMPAŞA'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı.

BAYRAMPAŞA'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı.  Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı. Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı. Şüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi. Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.  Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Bayrampaşa Afganistan İtalya Güncel Haberler

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