Gazeteci Mustafa Kasadar, oğlunun öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu: Borç bataklığına batmış biri tarafından katledildi

Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar'ın babası gazeteci Mustafa Kasadar, cenaze töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış birisi tarafından katledildi" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

KIZ KARDEŞLERİ TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİ"

Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar şunları söyledi; "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir.

"BORÇ BATAKLIĞINA BATMIŞ BİRİSİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık."

Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan, Necatibey Mezarlığına götürüldü.