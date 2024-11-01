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İstanbul'da aile faciası: Damadını vurdu sonra intihar etti

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İstanbul Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızının boşanma aşamasındaki eşi Arbin Timur (32)'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

İstanbul Bayrampaşa'da bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı. Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da aile faciası: Damadını vurdu sonra intihar etti

İstanbul'da aile faciası: Damadını vurdu sonra intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul'da aile faciası: Damadını vurdu sonra intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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