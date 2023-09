Bayrampaşa Belediyesi'nden Bosna'ya tır dolusu eğitim desteği

İSTANBUL - Deniz Feneri Derneği bağışçıları ve Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla yeni eğitim öğretim döneminde yetim ve yardıma muhtaç olan Bosnalı çocuklara 1 tır dolusu eğitim desteği bugün yapılan törenle yola çıktı.

Deniz Feneri Derneği bağışçıları ve Bayrampaşa Belediyesi tarafından Bosna'da yeni eğitim ve öğretim döneminde yetim ve muhtaç olan öğrenciler için 1 tır dolusu eğitim desteği hazırlandı. Deniz Feneri Derneği'nin Zeytinburnu Kazlıçeşme'de bulunan genel merkezinde, Bosna'ya gidecek tır için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz ve Deniz Feneri Derneği üyeleri katıldı. Törende Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz tıra içi tablet dolu kutuyu yerleştirdi. Yapılan tören sonrası içerisinde 400 tablet, 50 bin tekstil ürünü ve 400 kişilik çanta ile kırtasiyelik ürünler olan eğitim desteği dolu yardım tırı Bosna- Hersek'e doğru yola çıktı.

"Balkan coğrafyasını yalnız bırakmamak üzere yapmış olduğumuz yardımların binlercesinden bir tanesidir"

Törende konuşan ve Deniz Feneri Derneği'nin 70 ülkede başarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner "Bugün, Cuma'nın bereketiyle Bosna Hersek'e inşallah tırımızla birlikte bu yardım malzemelerini göndereceğiz. Burada asıl olan bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımızla beraber Balkan coğrafyasını yalnız bırakmamak üzere yapmış olduğumuz yardımların binlercesinden bir tanesidir. Özellikle Deniz Feneri'ni ben bu konuda da yürekten kutluyorum. Dünyanın 70 ülkesinde, Deniz Fenerimiz şu anda elinde gelen her türlü maddi manevi desteklerini yaparak o 70 ülkede, dünyanın 70 ülkesinde varlığını Türkiye Cumhuriyeti adına orada gösteriyor. Bu çok çok önemlidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber nasıl bir dünya ülkesi olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Bu yardımlar sadece bununla kalmaz devam edecek"

Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesinin yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek olduğunu ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner "Bu vesileyle bu anlamlı tırımızla birlikte Bosna-Hersek'te yaşayan yavrularımıza her türlü içerisinde biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi tabletlerden giysilere kadar yine aynı şekilde okul malzemelerinden, defterinden, kitabından, kalemine kadar her şey mevcut. Bu yardımlar sadece bununla kalmaz devam edecek. Biz büyük bir devletiz, büyük bir ülkeyiz. İşte biraz önce başkanın da ifade ettiği gibi başta Libya olmak üzere yine aynı şekilde Fas daha önce Pakistan ve dünyanın bütün ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti her türlü maddi ve manevi yardımı lojistik desteklerini vermeye devam etmektedir ve bundan sonra da verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi budur. Cumhurbaşkanımızın talimatı neyse biz o talimat çerçevesi içerisinde hareket eden yerel yöneticileriz. Özel sektörüz, özellikle sivil toplum örgütlerinin en başında Deniz Fenerimizin birinci sırayı yer alması münasebetiyle de ben Deniz Fenerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Kutluyorum, onlara başarılar diliyorum" dedi.

'Bosnalı yetimlerimize 400 tane tablet tam donanımlı 400'de kırtasiye setimiz var'

Bosna'daki yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardımın gideceğini ifade eden Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz "Bugün bu programı Bosna Hersek'teki hem yetimlerimiz hem de muhtaç olan kardeşlerimize daha önceden planlamış olduğumuz bir yardım vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Yardım tırımızda 50 bin tekstil parça tekstil malzemesi var. Bizim Bosnalı yetimlerimiz var. O yetimlerimize 400 tane tablet tam donanımlı 400'de kırtasiye setimiz var. Bayrampaşa Belediyemiz Balkanlar'ın, Evlad-ı Fatiha'nın adeta hamisi bir belediyemiz olarak yıllar özelinde tutuyor Balkanlar'ı ve çok değişik projelerle yatırım, kalkınma, insani yardım ve kültürel alışveriş noktasında çok ciddi faaliyetler yürütüyor. Bayrampaşa Belediyemizin de katkılarıyla inşallah bu cuma gününün bereketiyle bu yardım tırımızı Bosna Hersek'e yolcu edeceğiz" şeklinde konuştu.