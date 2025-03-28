7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi

İfadesi ortaya çıktı! Adem Soytekin'den gizli kasa sorusuna yanıt
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Bayramların Vazgeçilmezi: Lokum Geleneği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Ramazan Bayramı öncesinde lokum alışverişi hız kazanırken, çifte kavrulmuş lokum en çok tercih edilen lezzet olarak öne çıkıyor. Fındık, fıstık, badem ve çikolata ile hazırlanan çeşitleriyle lokum, bayramlarda misafirlere sunulan ikramların başında geliyor.

Bayramların vazgeçilmezi lokum tezgahlarda

KONYA - Bayramlarda misafirlere çeşit çeşit ikramlar yapılsa da lokum geleneği vazgeçilmez olarak yerini koruyor. Vatandaşlar bayram lokumlarını alırken, en çok çifte kavrulmuş lokum tercih ediliyor.

Konya'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların alışveriş telaşı sürüyor. Bayram için lokum almak isteyenler de çeşit çeşit lokumlar arasında seçim yapmaya çalışıyor. Fındık, fıstık, badem, ceviz, nar, gül, kaymaklı, çikolatalı lokum çeşitleri beğenilerek tüketilirken, çifte kavrulmuş lokum geleneksel bayram tadı olarak öne çıkıyor. Çocuklar ise daha çok çikolatalı lokumları beğeniyor. Bakır kazanlarda hazırlanan lokumun çeşidine göre içerisine fındık, fıstık, ceviz, badem katılıyor. Lokumlar dinlenmek üzere lokum kaplarına dökülerek dinlenmeye bırakılıyor. Lokumlar daha sonra makinelerde kesilerek hazır hale getiriliyor.

"Bayramlarda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum"

Konya'da lokum üretimi yapan Öz Safalar firma sahibi Ali İhsan Sağır, lokumun, şeker, nişasta ve limon tuzundan oluştuğunu söyledi. Ali İhsan Sağır, "Lokum oluştuktan sonraki aşamada çeşidine göre, fındık, fıstık, badem, ceviz katılarak çeşitler oluşturulur. Bayramlarda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum. Çifte kavrulmuş lokum, paşa lokumu, gül yapraklı lokum, baklava lokum, 300-350 çeşit ürün üretiyoruz, hepsi de seviliyor ama bayramda en çok tercih edilen çifte kavrulmuş lokum" dedi.

Bayram için lokum alışverişine gelen vatandaşlar ise, lokumun bayramların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Kimileri çifte kavrulmuş lokumun vazgeçilmezleri olduğunu belirtirken; kimileri de fıstıklı, karışık, kaymaklı fıstıklı sevdiklerini, çikolatalısını da çocukların sevdiğini ifade etti.

Bayramların Vazgeçilmezi: Lokum Geleneği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH MACİT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.