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Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen kazalarda 19 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 2499 vatandaşımızın yaralandığını duyurdu.

Ramazan Bayramı'nda tüm önlemlere rağmen trafik kazaları çok sayıda can aldı. Bayramın ilk 2 gününde birçok kentten art arda kaza haberleri geldi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın 2. gününde yaşanan kazalara ilişkin detayları da bugün paylaştı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.280 vatandaşımız ise yaralandı.

"GERİDE GÖZLÜ YAŞLI AKRABALAR BIRAKTILAR"

14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

2499 KİŞİ YARALANDI

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı.

"DENETLEMELERİMİZ CAN KAYBIMIZI SIFIRA İNDİRMEK İÇİNDİR"

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi. 22.310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Her bayram aynı senaryolar. Allah rızası için trafik kurallarına uyalım. Unutmayalım ki trafik kazalarının neredeyse tamamı insan kaynaklıdır. Ölenlere Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

evinizde oturun gitmeyin tatile otellere.. bu kriz ortamında akıllı insan gereksiz harcama yapmaz, ulan mazotun litresi 50 lira olmuş be !

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Ölenlerinde yaralananların da tek sorumlusu Tayyip Erdoğandir. Kendisi dağda kurt tarafından öldürülen koyunun da sorumlusudur. Bu kadar yetki sorumluluk getirir.

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Haber YorumlarıMengele:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen kazalarda 19 vatandaşımızın hayatını kaybetti,peki niye neden kazalara karsi önlem alacakmisiniz yoksa böyle devammi edecek umarim Yerlikaya düsünür aklina gelir acaba neden yoksa bu kazalar bizim kanizizda olan bir kuralsizlikmi

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