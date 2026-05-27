Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, tatili fırsat bilen vatandaşlar ile yabancı turistler sahillere döküldü. Beylerbeyi ve Çengelköy gibi kentin tercih edilen noktalarında yoğunluk yaşandı. İstanbul'un klasikleşen manzaralarından olan amatör balıkçılar da bayramda yerlerini aldı.

İSKELEDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Öte yandan aileleriyle birlikte Bostancı İskelesi'ne gelen vatandaşlar, Büyükada ve Heybeliada'ya gitmek için sıraya girdi. İskele girişlerinde zaman zaman yoğunluk artarken, görevliler vatandaşları yönlendirdi. Adalar hatlarında ek yoğunluk nedeniyle bazı seferlerde doluluk oluştuğu görüldü. Yolcuların bir kısmı vapur saatlerini beklerken sahil çevresinde vakit geçirdi. Bayram tatili boyunca Adalar seferlerinde yoğunluğun devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

'İSTANBUL'UN DA BOŞ OLMASI BİZİM İÇİN DE BİR AVANTAJ OLDU'

Ailesiyle sahile gezmeye gelen Yusuf Yıldız, "Bugün havayı güzel gördük, güzel bir gün, çocuklarımızla beraber bir sahil havası almak istedik. İstanbul'da yaşıyoruz, tatili de fırsat bildik. İstanbul'un da boş olması bizim için de bir avantaj oldu. Trafiksiz istediğimiz yere gidebiliyoruz. Anadolu Yakası, Avrupa Yakası bizim için çok güzel geçiyor bayram. Yarınki yağmuru göze alaraktan biraz daha dedik akraba ziyaretlerini yarına bırakalım. Bugün çok güzel bir deniz havası, dışarıda bir gezme havası alalım ondan sonra da istirahatimize çekiliriz dedik" diye konuştu.

'GÜZEL HAVALARDA SAHİL HAVASI FARKLI OLUYOR'

Bayramın ilk günü sahile balık tutmaya gelen Ömer Bozkuş, "Şansa bayramın ilk günü güzel hava bize denk geldi. Dedik balık tutalım. Hava çok güzel zaten güzel havalarda sahil havası farklı oluyorö dedi. Bozkuş, "İstanbul çok boş, keşke her zaman böyle olsa. Ben araba kullanıyorum. Servis dağıtıyorum, kuryeyim. Hiçbir zaman bu kadar boş olmuyor" diye konuştu.

'BAYRAM VESİLESİYLE BURADA EĞLENİYORUZ'

Ailesiyle sahilde zaman geçiren Ahsen Şefik de, "Hayırlı bayramlar. Ailece buraya geldik, yemek yedik. Sahil de biraz boş duruyor bugün. Yani bayram vesilesiyle burada eğleniyoruz o şekilde elhamdülillah. Genelde yağmurlu olabileceğini de düşünüyorduk. Ama tam bu vakitte bu kadar güneşli, aynı zamanda havalı, serin olması çocuklarımız için ve bizim için çok iyi oldu. İstanbul zaten güzel bir yer olduğu için İstanbul'a bayram için gelmek ya da burada bayramlaşmak güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

'HER YER HEMEN HEMEN NEREDEYSE BOMBOŞ'

Kızlarıyla Bağcılar'dan Beylerbeyi sahile gelen Ayşe Aydemir ise, "Hava harika, güzel. Biz de o niyetle, burada anne baba, yakın çevre olmadığı için geldik ama Beylerbeyi Sarayı için geldik, kapalıymış bugünlük. Biz de buraları gezdik, deniz havası güzel, güzel bir gün. İstanbul'u ilk defa böyle boşluk görüyoruz. Yani her yer hemen hemen neredeyse bomboş diyelim" dedi.

'HAVA DA ÇOK SICAK'

Ailesiyle sahilde zaman geçiren 7 yaşındaki Muhammed Ali Deveci de, "Gezmeye geldim, aslında Saray'a gidecektik ama Saray kapalı olduğu için buraya geldik. Ama burayı da sevdim, çok güzel bir yer. Hava da çok sıcak. İyi bayramlar" diye konuştu.

'ADA VAPURU ÜCRETSİZ OLUNCA YOĞUNLUK ARTTI'

Heybeliada'ya giden İnci Aşkın, "İlk bulduğumuza gidiyoruz dedik, geldik. Bu varmış. Öbür çok kalabalık o yüzden buraya geldik. Heybeliada'ya gideceğiz. Evet ama yine de boş İstanbul. Yani genel olarak bayağı boş. Bir yerden bir yere 15 dakikada gitme lüksü yaşadık. Bir de Ada vapuru ücretsiz. Ücretsiz de olunca şehir hatlarıma daha çok talep olmuş" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK VAR'

Ailesi ile kabir ziyaretine giden Murat Işık, "Burgazada'ya direkt gideceğiz. Daha önce gitmiştik. Adalıyız biz. Öncelikle bugün mezarlığa, kabristana, orada da diğer büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Günümüz böyle geçecek. Çok yoğun. Bayram günleri çok yoğun oluyor maalesef. Bu şekilde gidip geleceğiz" şeklinde konuştu.

'SANKİ BÜTÜN İSTANBUL ORAYA GİDİYOR'

Sibel Işık ise, "Bugün evet, Bostancı iskelesi çok kalabalık. Normalde de adalara her biz birinci günü gidiyoruz zaten, her bayram ziyaret. Bugünkü kalabalık gerçekten yoğun bir kalabalık. Sanki bütün İstanbul oraya gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı